Innsbruck – Bitte warten. ­Eigentlich war die Innsbrucker Staatsanwaltschaft noch vor Wochen davon ausgegangen, dass es im Fall Lucile vielleicht noch im ersten Quartal 2018 zu einem Prozess in Tirol kommen wird. Bekanntlich war der mutmaßliche Mörder, der rumänische Lkw-Fahrer Catalin C., wegen einer ähnlichen Tat in Deutschland Ende Dezember schuldig gesprochen worden. Doch nachdem beim Urteil in Freiburg bereits Ende Dezember Revision angemeldet worden war, wird sich der Prozess in Tirol weiter verzögen.

Bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck geht man mittlerweile davon aus, dass es wohl frühestens im Sommer zu einem Prozess rund um die Tat in Kufstein kommen wird. Denn die Behörden in Deutschland werden den Tatverdächtigen, der gegenüber einem Gutachter an der Tat am Innufer keine Zweifel gelassen hatte, wohl erst dann ausliefern, wenn das Urteil dort rechtskräftig ist.

Und schon der Fristenlauf der Revision dauert dafür rund drei Monate. Erst danach kann der Bundesgerichtshof in Karlsruhe den Akt auf mögliche Rechtsfehler durchsuchen und über die Revision urteilen. Im Normalfall geht man hier von bis zu einem halben Jahr Bearbeitungszeit aus. Der Umstand, dass die Revision angemeldet wurde, sei übrigens nichts Ungewöhnliches. Speziell bei derart langen Haftstrafen. Die Badische Zeitung berichtete kürzlich, dass im Jahr 2016 von 13 Revisionen des Freiburger Landgerichts zwölf als „offensichtlich unbegründet“ verworfen wurden.

In Tirol wartet man laut Auskunft der Staatsanwaltschaft derzeit noch immer auf Unterlagen zum Fall in Deutschland. Ein möglicher Anknüpfungspunkt für die Revision könnte laut der Badischen Zeitung mit dem Fall in Kufstein zu tun haben. Er betrifft die Sicherungsverwahrung und den Umstand, dass der Rumäne nicht nach frühestens 15 Jahren entlassen werden kann.

Begründet wurde dies damit, dass die Ermordung von Lucile K. im Jänner 2014 gezeigt hätte, wozu der Rumäne fähig sei, und er nichts unternommen habe, eine Wiederholung zu verhindern. Doch das Schwurgericht in Freiburg hat sich zwar mit der Tat in Österreich beschäftigt. Eine Verurteilung liegt natürlich nicht vor. (TT, mw)