Dass ein Federpennal halt doch kein Bank­tresor ist, musste ein Oberländer feststellen. Dieser wollte eigentlich ein neues Auto kaufen und hatte so zu Erspartem 18.500 Euro von der Bank behoben. Rund 25.000 Euro lagerten seither im Haus der Oberländer Familie. Versteck: das Federpennal im Zimmer des jungen Mannes. Davon wussten auch sein Bruder und seine Schwester – und bald auch deren Freund. Zum Autokauf war es letztlich nie gekommen. Und die Freude über das Gesparte währte nur kurz. Fehlten doch Monate später 18.000 Euro aus dem Pennal. Eine heimlich montierte Kamera sollte darauf Klarheit über den Langfinger bringen. Da war dann bald der Freund der Schwester zu sehen, als er aus dem Pennal 500 Euro entnahm. Dies gestand dieser gestern am Landesgericht auch gleich zu. Verteidiger Johannes Margreiter mahnte jedoch, dass man nicht einfach von den 500 auf die vorab fehlenden 18.000 Euro schließen könne – sein Mandant sei das nicht gewesen. Auch Richter Josef Geisler pflichtete da bei. So ergingen wegen Diebstahls von 500 Euro gerade zur Hälfte bedingte 480 Euro Geldstrafe. Das Opfer: „Ja, ja, der Rest wird sich wohl in Luft aufgelöst haben!“ Richter Geisler zum Verurteilten: „Dass das klar ist. Ich spreche Sie fast schon schweren Herzens im Zweifel frei, da eben schon die Möglichkeit besteht, dass sie da alles abgeräumt haben. Aber als objektiven Beweis haben wir eben nur die Kameraaufnahme mit den 500 Euro!“

Dass man bei einer Amtshandlung am besten einfach nur den Anweisungen Folge leisten sollte, erfuhr gestern ein 37-jähriger Unterländer. Bei einer Verkehrskontrolle im Oktober hatte dieser die Beamten gefragt, ob sie nicht die Anzeige wegen nicht typisierter Autoteile weglassen oder wenigstens vom Alkomattest absehen könnten. Wegen versuchter Bestimmung zum Amtsmissbrauch ergingen dafür zur Hälfte bedingte 3600 Euro Geldstrafe, dazu 200 Euro Gerichtsgebühren. (fell)