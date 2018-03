Toronto – Im Fall eines mutmaßlichen Serienmörders in der kanadischen Metropole Toronto hat die Polizei Überreste einer siebenten Leiche gefunden. Leichenteile eines bisher nicht identifizierten Mannes seien in einem Privatanwesen in Toronto gefunden worden, teilte die Polizei am Montag bei einer Pressekonferenz mit.

Zuvor hatte die Polizei auf dem Privatgrundstück bereits sechs Leichen entdeckt und den 66-jährigen Gärtner Bruce McArthur verhaftet. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich bei ihm um einen Serienmörder handelt. (APA/dpa)