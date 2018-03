Erratum: Im Zuge einer Behördenanfrage zu einem Kfz-Alkoholunfall mit Fahrerflucht war es dererseits zu einer Verwechslung gekommen. Gemeint ist der gestrige TT-Bericht rund um einen Kutschenunfall am Kitzbüheler Schwarzsee, der sich vergangenen September fast zeitgleich zum Vorfall mit der Alkolenkerin abgespielt hatte. Letztere wurde nun — wie berichtet — am Bezirksgericht Kitzbühel für ihre Unfallfahrt mit 2,3 Promille bereits rechtskräftig zu einer unbedingten Geldstrafe von 1600 Euro verurteilt. Dies hat freilich mit dem Fall der umgekippten Kutsche am Schwarzsee verwechslungsbedingt rein gar nichts zu tun. Ganz im Gegenteil: Im Fall des Kutschenunglücks wurde das Verfahren zur Gänze eingestellt. Demnach traf die Kutscherin keinerlei Verschulden am Unfall. Eines der Pferde im Gespann soll im September durch ein Bremsmanöver erschrocken sein. Vor allem wies die Kutscherin bei der Fahrt aber auch keinerlei Alkoholisierung auf. Den Bock zum Gärtner hatte letztes Jahr eine österreichweit agierende Sportwetten-Kette gemacht. So hatte man ausgerechnet einen schwer spielsüchtigen Türken zum Filialleiter auserkoren. Das ging nicht lange gut. So fing der 31-Jährige ab Dezember an, regelmäßig in die Kasse zu greifen, um das Glück herauszufordern. Doch Fortuna war dem Sportwetten-Chef nicht gewogen. Und so waren bereits nach 21 Tagen stolze 12.560 Euro verspielt. „Ich konnte aufgrund meiner Spielsucht nicht anders!“, beschwor der wegen Veruntreuung Angeklagte am Landesgericht. Auf die Frage von Richter Andreas Mair an den Angeklagten, wie oft er bei den Hunderennen denn gewonnen hätte, hatten beide nur gelacht. Zur Hälfte bedingte 1200 Euro Geldstrafe ergingen über den Geständigen. (fell)