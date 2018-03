Telfs – Der brutale Angriff auf einen 17-jährigen Afghanen in Telfs beschäftigt weiterhin die Polizei. „Wir können einen fremdenfeindlichen Hintergrund nicht ausschließen“, beschreibt Christoph Kirchmayr, stv. Polizei-Kommandant des Bezirks Innsbruck-Land, den Ermittlungsstand: „Wir prüfen aber auch, ob möglicherweise ein schiefgelaufenes Geschäft eine Rolle spielt.“

Wie berichtet, haben zwei Männer am späten Dienstagabend an der Kreuzung Prof.-A.-Einberger-Straße/Pfarrer-Gritsch-Straße den Afghanen angesprochen und nach seiner Herkunft gefragt. Als der Jugendliche antwortete, wurde er zu Boden gestoßen und mit einem Messer attackiert. „Er erlitt dabei eine Stich- und eine Schnittwunde am Oberarm“, erzählt Kirchmayr. Anschließend flüchteten die Angreifer in Richtung Zentrum.

Da sich eine Streife in der Nähe befand, waren die Polizisten nach der Alarmierung rasch vor Ort. „Im Zuge der Bereichsfahndung konnten die Beamten aber keine verdächtigen Personen anhalten“, schildert der stv. Bezirkskommandant. Das Opfer beschrieb die Täter als 1,80 bzw. 1,75 Meter groß und zwischen 19 und 22 Jahre alt. Ein Angreifer trug einen Vollbart, der andere einen Schal um den Kopf – nur seine Augen waren sichtbar. Die Polizeiinspektion Telfs (Tel. 059133/7126) ersucht weiterhin etwaige Zeugen um Hinweise. (tom)