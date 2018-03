Köln, Kerpen – Die 22 Jahre alte Mutter und der 47-jährige Vater seien unter dringendem Tatverdacht festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Köln mit. Ein Richter habe gegen beide Haftbefehl unter anderem wegen Totschlags erlassen.

Polizisten hatten die Leiche des Säuglings am Montag in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Kerpen gefunden. Die Obduktion ergab den Angaben zufolge, dass das Baby durch Gewalteinwirkung starb. (dpa)