Oberhofen – In den eigenen vier Wänden haben ein Tiroler (27) und seine Mutter (56) Cannabis angebaut. Bereits am Montag war ein Hinweis bei der Telfer Polizei eingegangen, wonach sich ein Nachbar über den verdächtigen Geruch beschwerte. Die Beamten suchten in weiterer Folge das Wohnhaus in Oberhofen auf.

Bei dem 27-Jährigen wurden Cannabiskraut, Cannabispflanzen sowie eine Aufzuchtanlage gefunden. Und auch in der Wohnung der Mutter ist die Polizei fündig geworden. Dort wurden fünf Cannabispflanzen und eine Indooranlage sichergestellt. Die beiden werden angezeigt. (TT.com)