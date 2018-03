Kopenhagen – Der dänische Erfinder Peter Madsen hat zu Beginn des spektakulären U-Boot-Prozesses in Kopenhagen bestritten, die Schwedin Kim Wall ermordet zu haben. Auch zum Vorwurf des sexuellen Missbrauchs plädiere er auf unschuldig, sagte seine Anwältin am Donnerstag vor Gericht in Kopenhagen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 47-Jährigen vor, die schwedische Journalistin in dem selbst gebauten U-Boot gefoltert, mehrfach auf ihren Unterleib eingestochen und sie dann getötet zu haben. Sie fordert lebenslange Haft und Sicherungsverwahrung. Zum Prozessauftakt am Donnerstag bekannte sich Madsen lediglich schuldig, die Leiche der jungen Frau zerteilt und über Bord geworfen zu haben.

Was geschah an Bord der Nautilus?

Was in der Sommernacht vom 10. auf den 11. August 2017 an Bord der „Nautilus“ wirklich geschah, weiß bislang nur Madsen. Rekonstruiert haben die Ermittler bisher nur, dass die Journalistin und der Erfinder mit dem U-Boot hinaus auf den Øresund, die Meerenge zwischen Dänemark und Schweden, fuhren. Kim Wall hatte Madsen zuvor einige Male getroffen und um ein Interview angefragt. An diesem Abend erhielt sie überraschend ein SMS von Madsen, in dem er sie zu einer Fahrt mit dem U-Boot einlud. Wall verließ daraufhin ihre eigene Abschiedsparty – sie wollte wenige Tage später mit ihrem Freund nach China ziehen – und begab sich zu dem abgemachten Treffpunkt. Zunächst schrieb sie ihrem Freund noch einige SMS, doch dann blieb sein Handy still. Als er mehrere Stunden nichts mehr von ihr hörte, meldete er sie als vermisst.

Aussagen mehrfach geändert

Unterdessen wurde die „Nautilus“ am nächsten Vormittag entdeckt – das U-Boot war am Sinken. Madsen konnten die Ermittler aus dem Wasser fischen, doch von Kim Wall fehlte jede Spur. Der 47-Jährige gab zunächst an, dass er sie zuvor an Land abgesetzt hatte. Tage und Wochen später fand man dann allerdings Leichenteile der Vermissten, Madsen verwickelte sich in U-Haft in Widersprüche. So sagte er zunächs aus, ihr sei eine Luke auf den Kopf gefallen und sie getötet, weshalb er ihre Leiche ins Meer geworfen hätte. Als der abgetrennte Kopf im Meer ohne Verletzungsmerkmale auftauchte, änderte Madsen seine Aussage und sprach von einer Erstickung.

Zeugen zeichnen jedenfalls ein widersprüchliches Bild von Peter Madsen. Über das Motiv sagt die Anklageschrift nichts. Experten gehen davon aus, dass es um Sex-Fantasien gegangen sein könnte. Eine Ex-Geliebte Madsens erzählte dem US-Magazin Wired, Madsen habe ihr detaillierte SMS mit seinen Mordplänen geschickt. In der Werkstatt des Erfinders fand die Polizei eine Festplatte mit Videos, in denen Frauen gehängt, verbrannt oder hingerichtet werden. In dem Prozess sollen 37 Zeugen gehört werden, das Urteil wird für den 25. April erwartet. (APA/dpa)