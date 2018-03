Von Reinhard Fellner

Innsbruck — Belästigung am Arbeitsplatz war lang­e ein Tabuthema. Kein Wunder: Wurde sexuelle Belästigung in Österreich doch erst 2004 als Straftatbestand festgeschrieben. Seither gibt es für „die Belästigung durch eine geschlechtliche Handlung ohne Gewalt und Drohung" Handhaben. 2016 gesellte sich dann noch der so genannte Grapscher-Paragraf ins Strafgesetzbuch.

Bis zu sechs Monate Haft oder Geldstrafen mit bis zu 360 Tagessätzen drohen seither demjenigen, der „eine andere Person durch eine intensive Berührung einer der Geschlechtssphäre zuzuordnenden Körperstelle in ihrer Würde verletzt".

Ein aus Anlass des Weltfrauentags vom Oberlandesgericht Innsbruck organisiertes „Frauenfest" griff das Thema am Freitag aus der Perspektive des Arbeitsplatzes auf.

Die Innsbrucker Strafrechtsprofessorin Margarethe Flora klärte Justizbedienstete aus ganz Österreich über Aspekte und Abwehrmöglichkeiten auf.

Univ.-Prof. Flora: „2016 kam es zu 1918 Strafanzeigen wegen sexueller Belästigung. Von 1417 Opfern waren 1267, also 90 Prozent, weiblich." Trotzdem warnte Flora, das Thema rein geschlechtsspezifisch zu sehen: „Es gibt vermutlich mehr männliche Opfer, aber diese schweigen in noch höherem Ausmaß als Frauen." Die Verletzung der Würde durch solche Übergriffe erscheint am Arbeitsplatz besonders greifbar. Ist das doch der Fall, wenn durch die Taten ein einschüchterndes, erniedrigendes, entwürdigendes oder beleidigendes Umfeld geschaffen wird.

Das kann durch intensive Berührungen erfolgen, aber auch durch Witze sexualbezogenen Inhalts oder allzu intime Gespräche mit der Kollegenschaft. Wer sich dagegen wehren möchte, der kann das per strafrechtlicher Anzeige oder über arbeitsrechtliche Schritte tun. Das Arbeitsrecht schützt Belästigte dabei noch umfassender als das Strafgesetzbuch: Körperliche, verbale und nonverbale Belästigungen können Schadenersatzansprüche begründen.

Flora rät Opfern vorab zur Klärung: „Teilen Sie dem Täter schriftlich mit, dass er sein Verhalten umgehend einstellen soll. Ab diesem Zeitpunkt sollten Sie alles dokumentieren!"

Auch wenn von manchen gerne zu kurzen Röcken oder hohen Absätzen die Schuld an Übergriffigem gegeben wird, rechtfertigt dies so eine Reaktion keinesfalls. Flora: „Kein Verhalten einer Person gibt einer anderen Person das Recht, diese durch sexuelle Belästigung zu beleidigen oder herabzuwürdigen."