Innsbruck – Nach umfangreichen Ermittlungen konnte die Tiroler Polizei einer Bande von Drogendealern das Handwerk legen. Sieben Personen wurden festgenommen, sie werden verdächtigt, im vergangenen Jahr mindestens 130 Kilogramm Marihuana und ein Kilogramm Kokain nach Tirol bzw. weiter nach Deutschland gebracht und dort verkauft zu haben. Die Suchtmittel haben einen Straßenverkaufswert von insgesamt 900.000 Euro, teilt die Polizei in einer Aussendung mit.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei Frauen und fünf Männer im Alter von 22 bis 51 Jahren, sie stammen aus Österreich, Deutschland, Serbien, Mazedonien, Italien und Albanien.

Anonymer Hinweis brachte Ermittlungserfolge

Im Herbst 2017 bekamen die Ermittler einen anonymen Hinweis, wonach einer Person in Wattens Kokain verkauft worden sein soll. Schnell stellte sich heraus, dass jene Person einer kriminellen Vereinigung angehöre, deren Chef ein 41-jähriger, in Italien wohnhafter Albaner sei. Von Italien aus habe der Mann den Transport der Suchtmittel mit mehreren Kurieren organisiert. Drei der Festgenommenen sollen das Kokain und das Marihuana in Wattens übernommen und in Tirol an Unterhändler verteilt haben. Ein Teil des Marihuanas wurde weiter nach Deutschland gebracht.

Im Zeitraum von Ende Dezember 2017 bis Februar 2018 klickten dann bei den sieben Verdächtigen die Handschellen. Bei den Festnahmen wurden noch 320 Gramm Kokain, 100 Gramm Marihuana und 3500 Euro Bargeld sichergestellt.

Die Männer und Frauen zeigen sich überwiegend geständig, fünf von ihnen befinden sich in Innsbruck in U-Haft. Der Chef der Bande wurden per EU-Haftbefehl vorerst in Italien inhaftiert. (TT.com)