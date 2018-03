Schon der Beginn eines Drogenprozesses am Landesgericht ließ einen angeklagten Marokkaner gestern unter keinem besonders guten Licht erscheinen. So war der lange Gesuchte unter mehreren Identitäten und Geburtsdaten in den Datenbanken der Ermittlungsbehörden zu finden. Gestern entschied sich der Mann letztlich dafür, doch im Jahr 1990 geboren worden zu sein. Gestriger Name: Nabil. Vorab war er noch unter dem Geburtsjahr 1996 aufgetreten, was ihm ursprünglich eine Zuteilung zu einem Schöffensenat unter Jugendstrafrichter Bruno Angerer eingebracht hatte. Beim nunmehrigen Verfahren um einen groß angelegten Drogenschmuggel nach Tirol im Rahmen einer kriminellen Vereinigung war der Marokkaner der letzte eines angeklagten Quartetts. Denn während seine Komplizen in Innsbruck bereits zu zweimal sieben und zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden waren, lebte Nabil unbehelligt in Finnland. Drogen-Staatsanwalt Thomas Willam suchte nach dem Schmuggler aber per internationalem Haftbefehl. Es gab kein Entrinnen. Mit dessen Verhaftung im hohen Norden, konnte die Staatsanwaltschaft nun einen ganz dicken Fisch an Land ziehen. So hatte der Marokkaner von Norditalien aus nicht weniger als 41 Kilogramm Cannabis per Auto nach Tirol geschmuggelt. Von Sommer 2016 bis April 2017 dauerten die Export/Import-Fahrten. In Tirol selbst hatte der großteils Geständige zudem fünf Kilogramm des Stoffs mit bis zu 12 Prozent Reinheitsgehalt selbst an Abnehmer weiterverkauft. Bei diesen Mengen lautete die Strafandrohung 15 Jahre Haft. Trotz der Unbescholtenheit unter der gestrigen Identität verhängte der Senat nicht rechtskräftig zehn Jahre Haft.

In einer unbedingten Anstaltseinweisung endeten gestern für einen Innsbrucker öffentliche Auftritte mit Messern. Der seit Jahren Drogenabhängige hatte im August lärmende Nachbarn zur Räson gebracht, indem er mit gleich drei Messern (eines davon ein Fleischermesser) vor deren Türe stand. Einer der Nachbarn sprach gestern als Zeuge dann von einem Blick „wie aus einem Horrorfilm“. Schon zuvor hatte der 40-Jährige vor einem Lokal im O-Dorf ein Messer gezückt, nachdem er eines Lokals verwiesen worden war. Psychiatern hatte der Mann anvertraut, dass er Stimmen höre und schon einmal einer geheimen Laser-Operation unterzogen worden wäre. Gerichtspsychiater Carl Miller sprach von Psychosen aufgrund des Suchtgiftkonsums, die auch künftig die Begehung weiterer Taten mit allenfalls schweren Folgen befürchten ließen. (fell)