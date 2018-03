Strass i. Z. – Die Polizei in Strass im Zillertal ist auf der Suche nach einem Traktor-Dieb. Der Unbekannte soll das Gefährt in der Nacht auf Donnerstag, so vermuten die Beamten, auf einem Firmenareal entwendet haben. Es handelt sich um einen grünen Traktor der Marke „Deutz“. Hinweise werden unter der Nummer 059133/7255 entgegengenommen. (TT.com)