San Francisco – Ein Schütze hat ein Seniorenheim für US-Veteranen in Kalifornien überfallen und dort Medienberichten zufolge mehrere Geiseln genommen. Die Polizei sprach zunächst nur von einem „Vorfall“ und war am Freitag mit Spezialeinheiten und Hubschraubern in Yountsville, das anderthalb Autostunden nordöstlich von San Francisco liegt. Das Veteranenheim wurde abgeriegelt.

Laut einem Bericht des „Napa Valley Register“ hatte ein bewaffneter Mann das Heim am Morgen (Ortszeit) betreten und mindestens zwei Geiseln genommen. Es seien mehrere Schüsse auf die Polizei abgegeben worden, hieß es, verletzt worden sei dabei aber niemand. Das Heim leitete nach den Schüssen Notfall-Protokolle ein.

Dem Heim zufolge handelt es sich um das größte Veteranenheim in den USA. Dort leben rund 1.100 ältere oder behinderte Frauen und Männer, die unter anderem im Zweiten Weltkrieg, im Vietnamkrieg und im Irak im Einsatz waren. (APA/dpa)