Telfs – Nicht erfolgreich sind am Samstag Einbrecher in Telfs gewesen. Der oder die Täter stemmten um kurz nach 21 Uhr ein Fenster im Erdgeschoß auf und gelangten so in ein Einfamilienhaus. Der gesamte Keller wurde durchwühlt. Beim Aufbrechen einer Tür zum Wohnraum wurde schließlich der Alarm ausgelöst, die Polizei verständigt. Den Tätern gelang noch rechtzeitig die Flucht.

Am Tatort entstand Sachschaden – wie hoch dieser ausfiel, ist noch unklar. Wie die Polizei berichtet, verlief eine Fahndung negativ. (TT.com)