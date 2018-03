Graz – Zu einer Massenrauferei mit rund 20 Beteiligten ist es am Sonntag in den frühen Morgenstunden in Graz gekommen. Wie die Polizei mitteilte, prügelten die Beteiligten kurz nach 5 Uhr am Jakominiplatz aufeinander ein. Als die Polizei eintraf, hatte sich die Lage aber schon wieder beruhigt, nur mehr drei leicht verletzte Österreicher, 18, 26 und 41 Jahre alt, waren vor Ort.

Die drei lehnten eine medizinische Behandlung ab, der 26-Jährige, ein Niederösterreicher, wurde aber immer aggressiver gegenüber den Beamten. Er wurde festgenommen. Die Ermittlungen waren vorerst noch nicht abgeschlossen. (APA)