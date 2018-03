Innsbruck – Ein 59-Jähriger erstattete am Sonntag eine Anzeige bei der Polizei. Der Einheimische gab an, dass er am späten Freitagabend in der Schützenstraße in Innsbruck von drei Männern bestohlen worden sei. Laut seinen Angaben habe ihm ein 20- bis 25-jähriger Mann mit dunklen Haaren um eine Zigarette gebeten, während zwei weitere Männer ihm von hinten die Geldtasche aus der Gesäßtasche zogen. Danach sei er gestoßen worden und gestürzt. Der Innsbrucker wurde nicht verletzt.

In der Geldtasche befanden sich laut Angaben des Opfers ein geringerer Bargeldbetrag sowie die E-Card und ein Ausweis. Die Polizei bittet unter 059133/7586 um zweckdienliche Hinweise. (TT.com)