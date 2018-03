San Francisco – Bei einer stundenlangen Geiselnahme in einem Pflegeheim für US-Veteranen sind vier Menschen ums Leben gekommen, darunter der Geiselnehmer. Der Mann hatte einem Medienbericht zufolge zuvor Vergeltung angedeutet. Der 36-Jährige war demnach kürzlich aus einem Therapieprogramm der Hilfsorganisation Pathway Home ausgeschlossen worden, die Kriegsveteranen beim Umgang mit Traumata hilft. Er sei wütend auf die Mitarbeiter und habe es ihnen „heimzahlen“ wollen, berichtete die Zeitung Free Press Democrat unter Berufung auf den Bruder des Schützen. Dieser und drei weibliche Geiseln waren am Freitag in Yountville in der Nähe von San Francisco in Kalifornien tot gefunden worden.

Bei dem 36-Jährigen, der eine Abschiedsparty für einen Mitarbeiter des Pathway-Programms überfiel, handelte es sich der Zeitung zufolge um den früheren Armee-Soldaten Albert Wong. Laut San Francisco Chronicle diente er von April 2011 an ein knappes Jahr lang in Afghanistan und wurde dafür mit einem Orden für heldenhaften oder verdienstvollen Einsatz ausgezeichnet.

„Dämonen“ in sich getragen

„Er hat nicht gesagt, dass er irgendwen erschießen würde“, sagte Wongs Bruder Tyrone Lampkin dem Free Press Democrat. „Er sagte, er wolle es ihnen heimzahlen, mit ihnen reden, sie anschreien, nicht töten“, wurde Lampkin weiter zitiert. Bis vor zwei Wochen war Wong dort wegen posttraumatischer Belastungsstörungen in Therapie. Pathway-Sprecher Larry Kamer sagte, Wong sei „vom Programm getrennt worden“, ohne nähere Details zu nennen. Der Free Press Democrat berichtete, dass bei Wong Messer entdeckt worden waren.

Bei den getöteten Geiseln handelt es sich um die 48-jährige Direktorin und eine 42 Jahre alte Therapeutin des Programms sowie eine 32-Jährige Psychologin, die im sechsten Monat schwanger war. Yountvilles Bürgermeister John Dunbar sprach am Samstag von einem „sehr schwierigen Tag“. Der Täter habe „Dämonen“ in sich getragen, die die „Tragödie“ ausgelöst hätten. Kontaktversuche von Polizisten und Verhandlern des FBI waren erfolglos geblieben.

Das Betreuungsheim in Yountville im Napa Valley ist nach dessen Angaben das größte Veteranenheim in den USA. Dort leben etwa 1100 ältere oder behinderte Frauen und Männer, die etwa im Zweiten Weltkrieg, im Vietnamkrieg und im Irak im Einsatz waren. Auf dem Gelände wird das Pathway-Programm angeboten, mit dessen Therapien seit 2008 rund 450 Veteranen behandelt wurden. (dpa)