Innsbruck – Handy gestohlen, Opfer in der Klinik: So endete am Samstagnachmittag ein Raub in der Kapuzinergasse in Innsbruck. Gegen 17 Uhr saß ein 24-jähriger Somalier mit Freunden auf einer Parkbank und trank Alkohol. Mit dabei war auch ein laut dem späteren Opfer wohl aus Russland stammender Mann, der dem Somalier plötzlich einen Faustschlag versetzte – dem 24-Jährigen zufolge grundlos und ohne Vorwarnung.

Der Hieb war so heftig, dass der Somalier von der Bank stürzte. Er erlitt Verletzungen im Bereich des rechten Auges.

Der mutmaßliche Täter zog dem Opfer das Handy aus der Tasche und flüchtete. Der Verletzte musste in der Klinik versorgt werden. Die Fahndung blieb ohne Ergebnis. (TT.com)