Sölden – Nach einem Fall von schwerer Körperverletzung am Samstag in Sölden sucht die örtliche Polizei nach einem unbekannten Täter. Der Mann hatte einen 20-jähriger Niederländer gegen 19.40 Uhr vor einem Lokal mit einem spitzen Gegenstand im Bereich des Halses schwer verletzt. Der 20-Jährige wurde in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Vom Täter fehlt jede Spur, die Hintergründe der Tat sind unklar.

Am Sonntag konnte das Opfer erstmals befragt werden. Laut Polizei beschrieb der 20-Jährige den Täter folgendermaßen: Männlich, 25 bis 30 Jahre alt, schlanke Statur, ca. 180cm groß, hellbraune kurze Haare, spricht Englisch mit Akzent. Demnach trug der Mann zum Tatzeitpunkt eine blaue Winterjacke. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 059133/7108. (TT.com)