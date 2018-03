Rupperswil – Thomas N. betritt den zum Gerichtssaal umfunktionierten Raum der Mobilen Polizei in Schafishausen mit gesenktem Blick. Begleitet wird er von seiner Pflichtverteidigerin. Alles an ihm wirkt gewöhnlich: Graues Hemd, Jeans, dunkle Haare, Dreitagebart. Aber Thomas N. ist nicht gewöhnlich: Er soll für eines der schlimmsten Verbrechen in der Schweizer Kriminalgeschichte verantwortlich sein. Er soll vier Menschen getötet haben, eine Mutter, ihre zwei Söhne und die Freundin des ältesten Sohnes. „Für den Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung“, erklärt der zuständige Richter zum Prozessauftakt.

Das sieht die Staatsanwaltschaft allerdings anders – nicht nur, weil Thomas N. nach seiner Verhaftung ein umfassendes Geständnis abgelegt hat. Auch, weil die Beweise gegen ihn erdrückend sind. In einem Notizbuch fanden die Ermittler die Namen von Buben im Alter von elf bis 15 Jahren. Die Anwälte zweier Familien, die der 34-Jährige ausspioniert haben soll, um das Verbrechen in Rupperswil eins zu eins zu wiederholen, sitzen am Dienstag im Gerichtssaal.

Verbrechen schockte ganze Schweiz

Das Verbrechen in Rupperswil – auch drei Jahre danach sitzt es den Schweizern noch in den Knochen. Es gibt kaum jemanden, der nicht weiß, was an diesem 21. Dezember 2015 in einem beschaulichen Einfamilienhaus passiert ist. Wie zunächst alles nach einem gewöhnlichen Brand ausgesehen hat – und erst nach und nach die brutalen Einzelheiten an die Öffentlichkeit gedrungen sind.

Als die Florianijünger an diesem Montagvormittag bei dem Haus eintreffen, von dem der Brand gemeldet wird, glauben sie, ein Feuer löschen zu müssen. Doch wenig später machen sie eine grausige Entdeckung: In dem Haus liegen vier Leichen – in unterschiedlichen Räumen, verkohlt bis zur Unkenntlichkeit, mit Kabelbindern gefesselt.

Den Brandermittlern wird schnell klar, dass die vier nicht Opfer des Brandes geworden sind, Spuren von Brandbeschleuniger lassen sich überall im Haus nachweisen. Niemand kann sich erklären, warum eine 48-jährige Mutter, ihre 13 und 19 Jahre alten Söhne und die 21-jährige Freundin des Ältesten sterben mussten. Vom Täter fehlt jede Spur.

Opfern Kehle durchgeschnitten

Erst nach und nach können die Ermittler das Puzzle zusammensetzen. Sie sehen, dass die Mutter kurz vor ihrem Tod einen größeren Geldbetrag abgehoben hat. Sie wissen aber noch nicht, wofür sie die knapp 10.000 Franken plötzlich gebraucht hat. Erst sehr viel später wird bekannt, dass der Täter die 48-Jährige gezwungen hat, das Geld zu holen. Er vermittelte ihr wohl auch die Hoffnung, dass er dafür sie und die anderen wieder freilassen wird.

Aber dem ist nicht so: Der Täter soll von Anfang an geplant haben, seine Opfer zu ermorden. Er gibt sich als Schulpsychologe aus und wird von der Mutter bereitwillig hereingelassen. Sie bietet ihm sogar noch einen Kaffee an, nur um sich wenig später mit einem Messer bedroht zu sehen. Den 13-Jährigen missbraucht er in seinem Zimmer mehrfach mit Sexspielzeugen, er macht davon mehrere Aufnahmen. Die will er sich „für die Zukunft aufbewahren“, wie es in der Anklageschrift heißt. Dann will er die anderen Geiseln kontrollieren. Wie die Schweizer Zeitung Blick berichtet, hat der Ältere es zu diesem Zeitpunkt beinahe geschafft, Hilfe zu holen. Er läuft aber seinem Peiniger in die Arme. Und der tötet ihn ohne zu Zögern vor den Augen der Freundin. Dann schneidet er auch den anderen die Kehle durch, übergießt sie mit Brandbeschleuniger und zündet sie an.

Der Mörder kann unbehelligt entkommen – 146 Tage soll es dauern, bis er schließlich in einer Starbucks-Filiale in Aarau überwältigt und verhaftet wird. Zu diesem Zeitpunkt soll er schon die nächste Familie ausspionieren. Der Mann wehrt sich nicht und legt noch am selben Tag ein Geständnis ab. Zu seinem Motiv sagt er nichts. In einem Rucksack, den er bei sich trägt, hat er Fesselungsmaterial und eine alte Armeepistole.

Gerichtspsychiater attestiert Persönlichkeitsstörung

Es ist Aufgabe der Staatsanwaltschaft, herauszufinden, warum aus diesem völlig unbeschriebenen Blatt plötzlich ein Mehrfachmörder geworden ist. Zum Prozessauftakt spricht die Anwältin des 34-Jährige davon, dass er selbst als Kind sexuell missbraucht worden sei. Zwei Psychiater sollen über die Psyche des Täters Aufschluss geben. Laut dem Gutachter Elmar Habermeyer leidet der 34-Jährige an einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. In den 13,5 Stunden, die er mit dem Mann gesprochen habe, habe dieser auch über seine Pädophilie und über die Tat gesprochen. Er habe seine Neigung verschwiegen und sich vorgenommen, keine Übergriffe zu begehen. Er habe ein schlechtes Gewissen gehabt, als er Kinderpornos konsumierte. Deshalb habe er mehrfach versucht, damit aufzuhören. Wie ihm die Staatsanwaltschaft vorwirft, ist das nicht gelungen. Vier Menschen sind tot, viele andere Familien zittern vor dem Urteil. Was wird passieren, wenn der 34-Jährige wieder freikommt? Noch gilt für Thomas N. die Unschuldsvermutung. Der Prozess ist für vier Tage angesetzt. Ein Urteil wird am Freitag erwartet. (rena)