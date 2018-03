Rupperswil – Zunächst sieht für die Feuerwehr alles nach einem gewöhnlichen Brand aus: Als die Florianijünger an diesem Montagvormittag – es ist drei Tage vor Weihnachten im Jahr 2015 – bei dem Haus eintreffen, von dem der Brand gemeldet wird, glauben sie, ein Feuer löschen zu müssen. Doch wenig später machen sie eine grausige Entdeckung: In dem Haus liegen vier Leichen – in unterschiedlichen Räumen, verkohlt bis zur Unkenntlichkeit, mit Kabelbindern gefesselt.

Den Brandermittlern wird schnell klar, dass die vier nicht Opfer des Brandes geworden sind, Spuren von Brandbeschleuniger lassen sich überall im Haus nachweisen. Der Mord schockt die ganze Schweiz, niemand kann sich erklären, warum eine 48-jährige Mutter, ihre 13 und 19 Jahre alten Söhne und die 21-jährige Freundin des Ältesten sterben mussten. Vom Täter fehlt jede Spur.

Opfern Kehle durchgeschnitten

Erst nach und nach können die Ermittler das Puzzle zusammensetzen. Sie sehen, dass die Mutter kurz vor ihrem Tod einen größeren Geldbetrag abgehoben hat. Sie wissen aber noch nicht, wofür sie die knapp 10.000 Franken plötzlich gebraucht hat. Erst sehr viel später wird bekannt, dass der Täter die 48-Jährige gezwungen hat, das Geld zu holen. Er vermittelte ihr wohl auch die Hoffnung, dass er dafür sie und die anderen wieder freilassen würde.

Aber dem ist nicht so: Der Täter soll von Anfang an geplant haben, seine Opfer zu ermorden. Er gibt sich als Schulpsychologe aus und wird von der Mutter bereitwillig hereingelassen. Sie bietet ihm sogar noch einen Kaffee an, nur um sich wenig später mit einem Messer bedroht zu sehen. Den 13-Jährigen missbraucht er in seinem Zimmer mehrfach mit Sexspielzeugen, er macht davon mehrere Aufnahmen. Die will er sich „für die Zukunft aufbewahren“, wie es in der Anklageschrift heißt. Dann will er die anderen Geiseln kontrollieren. Wie die Schweizer Zeitung Blick berichtet, hat der Ältere es zu diesem Zeitpunkt beinahe geschafft, Hilfe zu holen. Er läuft aber seinem Peiniger in die Arme. Und der tötet ihn ohne zu Zögern vor den Augen der Freundin. Dann schneidet er auch den anderen die Kehle durch, übergießt sie mit Brandbeschleuniger und zündet sie an.

Der Mörder kann unbehelligt entkommen – 146 Tage soll es dauern, bis er schließlich in einer Starbucks-Filiale in Aarau überwältigt und verhaftet wird. Er wehrt sich nicht und legt noch am selben Tag ein Geständnis ab. Zu seinem Motiv sagt er nichts – die Polizei vermutet allerdings, dass er weitere Gewalttaten geplant hat. In einem Rucksack, den er bei sich trägt, hat er Fesselungsmaterial und eine alte Armeepistole. Außerdem wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor, den Mord lange im vorhinein geplant zu haben, weil er ein Auge auf den 13-Jährigen geworfen habe.

Gerichtsprozess startet unter Andrang

Es ist Aufgabe der Staatsanwaltschaft, herauszufinden, warum aus diesem völlig unbeschriebenen Blatt plötzlich ein Mehrfachmörder wird. Viel wissen die Schweizer nicht über den Täter, er ist mittlerweile 34 Jahre alt, lebt bis zu seiner Verhaftung im Haus seiner Mutter – und in der Nähe des Tatortes. Er soll nach dem Mord sogar mehrfach mit seinem Hund an dem Haus in Rupperswil vorbeispaziert sein, um die Ermittlungen zu beobachten. Während die Ermittler die Leichen entdecken, wäscht er sich im Haus der Mutter das Blut vom Leib, am selben Abend feiert er mit Kollegen in Zürich. Seiner Mutter schenkt er wenig später eine Reise nach Paris zum Geburtstag. Bezahlt vom Geld seiner Opfer.

Nach einem abgebrochenen Studium geht er keinem geregelten Beruf nach, ist aber Juniorentrainer bei einem Fußballclub. Die Behörden finden auf Geräten des mutmaßlichen Mörders umfangreiches kinderpornographisches Material.

Am Dienstag startet der Prozess in den Räumen der Mobilen Polizei in Schafisheim. Der ordentliche Gerichtssaal in Lenzburg ist dem Andrang nicht gewachsen, rund 270 Anwohner wollen den Prozess live verfolgen, laut Neuer Zürcher Zeitung haben sich 65 Journalisten angemeldet. Zum Prozessauftakt am Dienstag sollen zwei Gerichtspsychiater ihre Einschätzung zur Persönlichkeit des Angeklagten abgeben. Danach steht die Befragung des mutmaßlichen Mörders an. Der Prozess ist derzeit auf vier Tage angesetzt, sollte alles planmäßig verlaufen, könnte der Richter am Freitag ein Urteil verkünden.

(rena)