Unbekannten gelang es zwischen Samstag und Montag die Eingangstüre eines Modegeschäftes in Lienz, im Bereich Johannesplatz, aufzuflexen. Die Täter gelangten so in den Verkaufsraum und entwendeten rund 100 Lederjacken, 200 Jeans sowie eine große Menge Sweatshirts, T-Shirts und Outdoorjacken, teilte die Polizei mit. Der Wert der Kleidungsstücke (Einkaufspreis) beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag. (TT.com)