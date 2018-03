Mönchengladbach – Mehr als zwei Jahrzehnte nach dem ungeklärten Sexualmord an einer Elfjährigen im rheinischen Grevenbroich soll in Deutschland ein erneuter Massen-Gentest zum Täter führen. Es gebe eine gerichtliche Anordnung für den Test, bei dem ein erweiterter Personenkreis von Männern überprüft werden solle, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach am Montag.

Ein früherer DNA-Test von 2010 mit den Speichelproben von etwa 350 Männern hatte die Ermittler damals nicht weitergebracht. Neuere technische Möglichkeiten und Untersuchungen an alten Beweismitteln hätten nun zu neuen Erkenntnissen geführt, sagte der Sprecher. Die damals elf Jahre alte Schülerin war am 11. Mai 1996 von einem Unbekannten entführt worden, als sie mit dem Hund eines Nachbarn unterwegs war. Zwei Tage später wurde ihre Leiche etwa 50 Kilometer entfernt an einem Feldweg gefunden. Der Täter hatte das Kind vergewaltigt, gefesselt, erdrosselt, anschließend mit Benzin übergossen und angezündet. (APA/dpa)