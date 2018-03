Geldnöte und der eigene Drogenkonsum. So rechtfertigten sich gestern zwei russische Staatsbürger vor dem Innsbrucker Landesgericht. Der Vorwurf gegen die Männer: Suchtgifthandel. Am Ende setzte es dann auch einen rechtskräftigen Schuldspruch für das Duo, das sich während der Verhandlung in Widersprüche verwickelte.

Von Mai bis November 2017 fuhren die beiden Männer, wie sich in der Verhandlung herausstellen sollte, insgesamt dreimal nach Wien, um Drogen zu kaufen, sie nach Tirol zu bringen und dann dort weiterzuverkaufen. 950 Gramm Cannabis führten sie so nach Tirol ein. Außerdem gaben die beiden Männer auch kleine Mengen Kokain weiter. Der 20-jährige Erstangeklagte zeigte sich geständig, gab vor Gericht dann aber an, dass er einen nicht unerheblichen Teil des Cannabis selbst konsumiert habe. Ein Widerspruch gegenüber den Angaben bei der Polizei kurz nach der Verhaftung im November. Staatsanwalt Hansjörg Mayr rechnete dem Angeklagten dann auch vor, dass er, sofern er so viel selbst konsumiert habe, wesentlich mehr Drogen eingeführt habe – oder eben nicht die Wahrheit sage. Denn die weiterverkauften Mengen hatten die beiden Russen schon gestanden. Doch der Angeklagte blieb bei seiner Version. Und die besagte auch, dass man nur für einen Teil des Drogenverkaufs überhaupt Geld gesehen habe. Einige Abnehmer hätten bei den Cannabis-Deals nicht bezahlt.

Der 23-jährige Zweitangeklagte erklärte Richter Gerhard Melichar die Gründe für den Einstieg ins Drogengeschäft: „Ich war plötzlich vor einer schwierigen Situation. Mein Vater war nicht mehr an meiner Seite und meine Mutter zog weg. Ich musste mich plötzlich um sieben Geschwister und ein eigenes Kind kümmern.“ Und da habe er sich „für den falschen Weg entschieden“.

Das Gericht verurteilte letztlich den 20-Jährigen zu 15 Monaten Haft und den 23-Jährigen zu 12 Monaten Haft wegen Suchtgifthandels. Zwei Drittel der Strafe wurden jeweils bedingt nachgesehen. Da das Duo bereits seit mehreren Monaten in Haft sitzt, kommen die beiden Männer wohl bald in frei. Staatsanwalt Mayr appellierte in seinem Plädoyer aber an das Duo: „Ich warne Sie eindringlich davor, diesbezüglich noch einmal straffällig zu werden.“ Bei einer zweiten Tat seien die Strafen drastisch höher.

Mit einem Freispruch im Zweifel endete gestern der Prozess gegen einen 50-jährigen Mann, der Leiter eines Jugendlagers war. Dem Mann wurde von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, einen damals elfjährigen Buben sexuell missbraucht zu haben. Der Mann hatte nach dem Camp intensiven Kontakt zu dem Elfjährigen und ihn zu sich eingeladen. Die Schuld des Angeklagten konnte letztlich nicht bewiesen werden. Der 50-Jährige handelte sich aber eine scharfe Verwarnung des Gerichts ein. Die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung zum Urteil ab. (mw)