Wörgl – Dramatische Szenen spielten sich am Dienstagabend in einer Tankstelle in der Salzburger Straße in Wörgl ab: Dort war ein Angestellter gegen 21.20 Uhr in der Küche beschäftigt, als plötzlich ein Unbekannter hereinkam. Der Tankstellen-Mitarbeiter forderte den bärtigen Mann auf, die Räumlichkeiten wieder zu verlassen, aber der dachte gar nicht daran.

Stattdessen zückte er ein Klappmesser und ging auf den Angestellten los. Dieser konnte die Attacke abwehren und den Angreifer in die Flucht schlagen. Der Unbekannte lief zu Fuß in unbekannte Richtung davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief vorerst ohne Erfolg.

Um zweckdienliche Hinweise an das Landeskriminalamt (Tel. 059133/703333) oder an die Polizeiinspektion Wörgl (Tel. 059133/7221) wird ersucht. (TT.com)