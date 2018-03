Wörgl – Nach der Veröffentlichung von Fahndungsfotos auf der Suche nach einem Unbekannten, der in Wörgl einen Tankstellen-Mitarbeiter mit einem Messer attackiert hatte, konnte die Polizei am Mittwoch schnelle Erfolge verzeichnen: „Wir haben einen mutmaßlichen Tatverdächtigen ausgeforscht. Die Einvernahmen laufen aber noch“, so Stefan Eder, Sprecher der Polizeipressestelle gegenüber der Tiroler Tageszeitung Online.

Der Vorfall hatte sich am Dienstag gegen 21.20 Uhr in einer Tankstelle an der Salzburger Straße in Wörgl ereignet. Ein Angestellter war in der Küche beschäftigt, als plötzlich ein Unbekannter hereinkam. „Er hat nichts gesagt, keine Geld gefordert oder ähnliches“, erklärt Eder. Der Tankstellen-Mitarbeiter forderte den bärtigen Mann auf, die Räumlichkeiten wieder zu verlassen, aber der dachte gar nicht daran.

Stattdessen zückte er ein Klappmesser und ging auf den Angestellten los. Dieser konnte die Attacke abwehren und den Angreifer in die Flucht schlagen. „Man muss sagen, dass der Vorfall wirklich glimpflich ablief, der Angestellte wurde nicht verletzt“, so der Sprecher. Der Unbekannte lief zunächst zu Fuß in unbekannte Richtung davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch mehrere Polizeistreifen verlief in der Nacht ohne Erfolg. Nach der Veröffentlichung des Fotos konnte der mutmaßliche Täter dann rasch gefunden werden. (TT.com)