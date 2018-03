Schafisheim – Im Prozess um den Vierfachmord und Missbrauch eines Teenagers in der Schweiz kommt nach der ausführlichen Aussage des Angeklagten die Anklagebehörde zu Wort. Staatsanwältin Barbara Loppacher wollte am Mittwoch sagen, welches Strafmaß sie für den 34-Jährigen fordert. Der Mann hatte am Dienstag zugegeben, eine Frau (48) aus der Nachbarschaft in Rupperswil, deren 13 und 19 Jahre alten Söhne sowie die 21-jährige Freundin des Älteren umgebracht zu haben. Er bestätigte, den 13-Jährigen zuvor sexuell missbraucht zu haben. Er hatte die Familie in deren Haus in seine Gewalt gebracht.

Der ehemalige Fußball-Jugendtrainer hatte bei seiner Aussage am Dienstag mehrere Stunden auf Fragen von Richtern und Anwälten geantwortet. Gerichtsreporter beschrieben ihn als gefühlskalt. Er sei pädophil, sagte er, hoffe aber auf eine Therapie und ein späteres Leben in Freiheit. Gutachter bescheinigen ihm eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Das Urteil wird für Freitag erwartet. (dpa)