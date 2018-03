Eine beklemmende Stimmung herrschte gestern in einem Saal des Landesgerichtes. Angeklagt war vor Richterin Helga Moser ein Oberländer Landwirt, der bereits vor Jahren einmal ans Licht der Öffentlichkeit geraten war. Diesmal lautete die Anklage auf Tierquälerei. Die Umstände, die zur Anzeige geführt hatten, schilderte ein in den Fall involvierter Tierarzt als Zeuge drastisch. „Der Abfluss der Gülle war eingefroren. Deshalb waren die Kühe gezwungen, im Feuchten zu liegen. Im Stall gab es kaum eine trockene Stelle, dementsprechend präsentierte sich der Pflegezustand der Tiere, aber auch deren Ernährungszustand war schlecht.“ Nicht versorgt schien dem Veterinär, der zugleich auch als Bauer tätig ist, auch eine Kuh, die gerade gekalbt hatte. In einem Eck lag dann das Kalb mit der klagsgegenständlichen Ohrmarke 128. Das Tier wies einen offenen Beinbruch auf und eiterte bereits. Der Tierarzt: „Dieses Tier hatte hier große Qualen erlitten und war schon total abgemagert.“ Demnach hätte man das Kalb sofort schlachten müssen, anstatt es so leiden zu lassen. Der Tierarzt: „Das war für mich als Bauer und Tierarzt das Tüpfelchen auf dem i. Seit ich den Angeklagten dann gefragt habe, ob er das auf der Landwirtschaftsschule in Rotholz schon so gelernt hatte, ist unser Verhältnis gespannt.“ Der Tierarzt der zuständigen Bezirkshauptmannschaft blies in ein ähnliches Horn: „Die Tiere waren in einem schlechtem Zustand. Schon früher fanden wir bei diesem Bauern Tiere, die nicht ärztlich versorgt worden waren.“ Neben regelmäßigen Kontrollen wurde bereits ein Tierhalteverbot angedroht. Der angeklagte Bauer wies jedoch jede Schuld von sich (für ihn gilt die Unschuldsvermutung). Erstens sei er stets kontrolliert worden und habe bei dem Kalb keinen Bruch erkannt: „Das ist mit den anderen mitgelaufen!“ Dazu nannte der Oberländer einen ihm bekannten Bauern als Zeugen, der sah, dass sich das Tier zur Schlachtung noch aus dem Stall treiben ließ. Die Landesveterinärdirektion verfolgte den Prozess mit. Es wurde auf April vertagt.

Nicht auf einen strafmildernden Vollrausch konnte sich gestern ein 37-Jähriger herausreden. Der einst stark betrunkene Oberländer war am Landesgericht wegen schwerer Körperverletzung angeklagt, da er im Oktober zur frühen Stunde dem Gast eines Lokals aus heiterem Himmel einen Kopfstoß versetzt hatte. Üble Folge für das Opfer auf der Tanzfläche: ein verschobener Nasenbeinbruch, der nicht mehr völlig gerade zusammengewachsen ist. Dafür riet Verteidiger Fritz Reiter zu einer ehrlichen Entschuldigung. Eine versuchte Flucht und ein Verstecken auf dem Klo vor der Polizei wertete das Gericht jedoch als Nachtatverhalten eines noch Zurechnungsfähigen. So ergingen zur Hälfte bedingte 2240 Euro Geldstrafe, dazu 300 Euro Teilschmerzengeld. (fell)