New York – Ein Kleinkind, ein 16-Jähriger und zwei erwachsene Männer sind tot in einer Wohnung in New York aufgefunden worden. Das einjährige Mädchen sei am Mittwoch in einem Schlafzimmer im Stadtteil Brooklyn neben ihrem toten 26 Jahre alten Vater entdeckt worden, sagte ein Ermittler der Deutschen Presse-Agentur.

Der Jugendliche sei tot in einem anderen Zimmer und ein 57-Jähriger in einem Badezimmer gefunden worden. Alle vier seien – biologisch oder durch Heirat – miteinander verwandt gewesen und durch Kopfschüsse ums Leben gekommen. Details zu Tatmotiv oder Täter waren zunächst unklar. (dpa)