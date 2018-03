Radfeld – Äußerst dreistes Verhalten legten zwei Diebinnen am späten Mittwochvormittag in Radfeld an den Tag. Gegen 11 Uhr bettelte eine unbekannte Frau einen 101-jährigen Österreicher in der Pfarrkirche um Geld an. Der Mann ließ sich erweichen und gab ihr einen Fünf-Euro-Schein. Kurz darauf kam eine weitere Frau in die Kirche und fragte ebenfalls nach Geld. Als der 101-Jährige erneut seine Geldtasche zückte, riss ihm die Frau diese aus der Hand, nahm Bargeld in Höhe eines dreistelligen Eurobetrags an sich und floh.

Beschreibung der Täterinnen:

Zwei Frauen zwischen 23 und 50 Jahre alt, eher schlank. Eine Frau hatte auffallend schlechte Zähne. (TT.com)