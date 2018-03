Kirchbichl – Es war die auffällige Fahrweise eines Autofahrers, die Beamte der Polizei Wörgl am Mittwoch um 22.15 Uhr auf der Inntalautobahn bei Kirchbichl auf den Plan rief: Die Beamten wollten den Lenker routinemäßig kontrollieren.

Doch anstatt anzuhalten, stieg der Autofahrer aufs Gaspedal, er ignorierte die Anhaltezeichen und fuhr mit rund 190 km/h davon. Die Streife folgte dem Mann und forderte Verstärkung an. Bei Kufstein fuhr der Lenker von der Autobahn ab und raste über die Eibergstraße weiter in Richtung Söll. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 140 km/h zwang er mehrere Verkehrsteilnehmer zu Ausweichmanövern und durchbrach zwei Straßensperren in Söll und in Kufstein.

Lenker fuhr ohne Führerschein

Erst ein Unfall konnte den jungen Autofahrer stoppen: In Kufstein prallte der Mann zunächst gegen ein Streifenfahrzeug und verlor dabei die Kontrolle über seinen Pkw. Er wurde auf den dortigen ÖAMTC-Parkplatz geschleudert, wo ihn die Polizisten dann festnahmen.

Wie durch ein Wunder wurden bei dem rund 40 Kilometer langen Fluchtversuch keine Verkehrsteilnehmer und Beamten verletzt, an dem Fluchtfahrzeug und dem Dienstfahrzeug entstand allerdings schwerer Sachschaden. Bei dem Lenker handelte es sich um einen 24-jährigen Österreicher. Den Führerschein konnte ihm die Polizei übrigens nicht abnehmen, weil er nicht einmal einen besitzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde er wegen Verdachts des Widerstandes gegen die Staatsgewalt festgenommen. (TT.com)