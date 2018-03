Rom – In der italienischen Stadt Viterbo nördlich von Rom wurde ein 24-jähriger Mann festgenommen, der einen Anschlag auf einen Kindergarten geplant haben soll. Das berichtet stol.it am Donnerstag.

In der Wohnung des Italieners mit lettischen Wurzeln wurde demnach Material beschlagnahmt, das zur Herstellung von Sprengkörpern gedient haben könnte. Auch ein Luftgewehr, zwei Luftpistolen und ein Schlagring wurden sichergestellt. Laut stol.it soll der Verdächtige am Bau von Rohrbomben gearbeitet haben. Auf den Mann war das FBI im Internet aufmerksam geworden, nachdem er in sozialen Medien Attentäter in den USA gelobt hatte – darunter auch Saifullo Saipow, der für einen Lkw-Anschlag in New York mit acht Toten verantwortlich ist. Der 24-Jährige soll in einem Posting geschrieben haben, dass es Zeit sei, Kinder in einem Kindergarten zu töten.

Der Verdächtige ist bislang wegen Sprengstoffbesitzes angeklagt. Laut stol.it ist die Anklageschrift jedoch so formuliert, dass sie jederzeit auch auf Terrorismusverdacht ausgeweitet werden könnte. (TT.com)