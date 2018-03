Deutschland

Drei Tote von Hille: Alles konzentriert sich auf Ex-Fremdenlegionär

Drei mit brutaler Gewalt getötete Männer, ein Ex-Soldat als dringend Tatverdächtiger und Habgier als mögliches Motiv - so sieht der Ermittlungsstand nach den Leichenfunden in Ostwestfalen aus. Mehr Klarheit sollen weitere Vernehmungen in den nächsten Tagen bringen.