Innsbruck – Am Landesgericht ereignete sich gestern eine Geschichte, die 1991 mit einer Einbruchsserie in Innsbruck begann und bei Prozessende an der Zahlstelle des Gerichts endete. 27 Jahre hatte es letztlich gedauert, bis ein damals 15-jähriger Bosnier nun verurteilt und Rechtsfrieden hergestellt wurde. Ohne die Initiative des Innsbrucker Strafrichters Thomas Dampf wäre es aber wohl niemals passiert. Nachdem der per Haftbefehl gesuchte Lkw-Fahrer nämlich immer wieder an Grenzen angehalten und nach seinen Daten befragt worden war, hatte ihn Richter Dampf eines Tages einfach telefonisch kontaktiert, ob er nicht doch zur Strafverfolgung nach Innsbruck kommen wolle, um endlich reinen Tisch zu machen. Der von den Kontrollen ohnehin genervte Lkw-Fahrer nahm das Angebot an und verantwortete sich im Rahmen einer Zeitreise – es ging um Schillinge, Stempelmarken und Musikkassetten – für die Einbrüche als jüngstes Mitglied einer Jugendbande. Den Haftbefehl ist der 42-Jährige nun endlich los.

1200 Euro Geldstrafe ergingen. Den unbedingten Teil der Strafe – 296,79 Euro – zahlte er gleich ein. (fell)