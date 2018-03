Von Michael Domanig

Innsbruck – „Hilfe“, Tunnelterror“, „Zerstörung“: Die Transparente, die Werner Gasser seit Monaten rund um sein Einfamilienhaus in Igls angebracht hat, finden drastische Worte. Gasser ist überzeugt: Sein Haus an der Lanser Straße – das heute im Besitz seiner Kinder steht – sei durch den Bau des Brennerbasistunnels (BBT), konkret durch Sprengungen, schwer in Mitleidenschaft gezogen worden.

Jahrzehntelang sei das 1977 errichtete Haus stabil dagestanden, sagt Gasser. Nun, nach Sprengarbeiten über mehrere Jahre hinweg, weise es Hunderte Risse in Decken, Wänden und Außenfassade auf. Auch das Erdreich sei – obwohl die Sprengungen vorerst beendet seien – weiter in Bewegung, so dass die Terrasse und der Eingangsbereich „etliche Millimeter Höhenunterschied aufweisen“. Schäden gebe es auch am Nachbarhaus, in dem seine Tochter lebt. Zudem trete auf einem angrenzenden Feld immer wieder Wasser aus, das bis auf die Straße rinne. „Hier könnte durch die andauernden Detonationen eine Quelle verschüttet oder verlegt worden sein“, fürchtet Gasser.

Bei seinem Haus seien mehrere Beweissicherunge­n durch Gutachte­r der Brenner­basistunnelgesellschaft (BBT SE) durchgeführ­t worden – die erste im Juli 2010. Damals hab­e man lediglich einen bestehenden kleinen Riss in zwei Fliesen festgestellt. „Doch schon nach den erste­n Sprengungen am Erkundungsstollen, der von Innsbruck hereingeführt wurde, entstanden diverse Schäden.“

Diese habe man sofort an die BBT SE gemeldet, es kam zu zwei weiteren Begehungen. „Man sagte uns, dass die neuen Risse nur vom ersten Gutachter übersehen worden, also schon vorher dagewesen seien“, empört sich Gasser. „Da fühlt man sich verschaukelt. Die Beweissicherung ist Augenauswischerei, wenn sie dann alles abstreiten.“ Eine letzte Begehung im Juli 2016 habe seine Familie daher abgelehnt. 2016/17 kam es dann zu weiteren Sprengarbeiten – „mit erneuten Schäden“, so Gasser. Doch die BBT SE lehne weiter jede Verantwortung und Entschädigung ab.

Anwalt Johann Hager von der BBT SE zeichnet ein völlig anderes Bild: Zwar seien im Haus von Gasser bzw. seiner Tochter keine Messungen durchgeführt worden, sehr wohl aber hätten die BBT SE bzw. von ihr beauftragte Dienstleister ganz in der Nähe ein Messgerät betrieben. Hinzu kämen weitere Messpunkte in der Umgebung. Die Ergebnisse ließen sich „ohne Probleme übertragen“ und seien eindeutig: „Alle Messwerte liegen bei einer Schwinggeschwindigkeit von unter 2 mm/Sekunde. Der – ohnehin niedrig angesetzte – Normgrenzwert, ab dem mit Gebäudeschäden zu rechnen ist, beträgt 8 mm/Sekunde. Selbst bei kulanter Auslegung – ab 4 mm/sec. schauen wir uns die Fälle genauer an – liegen die Werte weit darunter.“

Was Hager außerdem zu bedenken gibt: „Die akustische Wahrnehmung der Sprengungen durch den so genannten sekundären Luftschall sagt noch nichts über die tatsächlichen Erschütterungen aus. Hier spielt die subjektive Wahrnehmung eine große Rolle, die Sprengungen waren ja tatsächlich laut.“ Das Fazit sei aber klar: „Der Tunnel fällt als Verursacher der Schäden aus, die Erschütterungen waren einfach viel zu gering.“

Für die im Haus auftretenden Risse könne es unterschiedlichste Gründe geben, so Hager weiter: Schwundrisse, thermische Risse, die Alterung von Baumaterialien, einseitiges Heizen und mehr.

Im Zusammenhang mit den Arbeiten am BBT sei es bisher nur in einem Fall, im Bereich Sauruggen in Tulfes, zu Schaden­ersatzzahlungen gekommen, dort sei die Gesamtsituation aber eine völlig andere als in Igls. In Lans wiederum habe man einen einzigen Punkt festgestellt, wo die Schwinggeschwindigkeit 4 mm/Sekunde überschritten habe, hier seien aber keine Schäden bekannt.

Werner Gasser bezweifelt die Messergebnisse der BBT SE: „Mein Haus steht z. B. auf Felsen, die Messpunkte vielleicht auf einem anderen Untergrund. Hätte ich gewusst, dass alles so abläuft, hätte ich selbst Messgeräte bei mir im Keller aufgestellt. Das habe ich leider verabsäumt.“

Dafür beauftragte Gasser bei einem Sachverständigen ein eigenes, 111 Seiten starkes Gutachten, das seit Jänner vorliegt. Darin werden die Kosten für die Behebung der Schäden am Haus auf knapp 20.000 Euro geschätzt.

Rechtliche Schritte plant Gasser aber nicht: „Ich bin 75, ich schaffe eine solche Gerichtsverhandlung rein gesundheitlich und nervlich nicht. Und es kann doch nicht sein, dass man nur per Gericht zu seinem Recht kommt.“ Er wolle nicht prozessieren, sondern „die Öffentlichkeit aufrütteln, die Verantwortlichen doch noch zur Einsicht bringen und eine außergerichtliche Lösung erreichen“.