Kirchberg – Ein Gewaltverbrechen erschüttert das Tiroler Unterland: Die Polizei entdeckte am Freitag in der Nacht die Leiche eines Mannes in einer Wohnung in Kirchberg – nachdem sie im Fall eines Selbstmordes kurz zuvor in Oberndorf ermittelt hatte.

Angefangen hatte alles mit dem Anruf ein 50-jährigen Frau aus Ellmau, die gegen 21 Uhr berichtete, dass ihr Mann im Streit angedroht habe, sich umzubringen. Sofort nahm eine Polizeistreife die Fahndung auf, auch eine Handypeilung wurde durchgeführt. Demnach hielt sich der Betroffene im Bereich Oberndorf auf. Noch während die Beamten nach dem Vermissten suchten, ging die Meldung ein, dass sich jemand in Oberndorf vor den Zug geworfen habe. Dabei dürfte es sich mit ziemlicher Sicherheit um den 51-Jährigen gehandelt haben. Seine Identität muss laut Polizei allerdings erst bestätigt werden.

63-Jähriger wurde in Kirchberg ermordet

„Kurz vor Mitternacht meldete sich die Frau aus Ellmau erneut bei der Polizei. Sie sorgte sich angesichts der Umstände um ihren Freund in Kirchberg, weil sie ihn nicht erreichen konnte“, berichtete Walter Pupp, Leiter des Tiroler Landeskriminalamts, gegenüber der Tiroler Tageszeitung Online.

Die Beamten machten sich auch in diesem Fall sofort auf den Weg zur Wohnung und besorgten sich einen Schlüssel, weil ihnen niemand die Tür öffnete. In der Küche machten sie dann die grausige Entdeckung: Der leblose Körper 63-Jährigen lag auf dem Boden.

„Das Opfer dürfte durch heftige Gewalteinwirkung auf den Körper gestorben sein. Die Obduktion erfolgt am Montag“, so Pupp.

Die Polizei hat die ganze Nacht den Tatort untersucht. Dass die beiden Todesfälle zusammenhängen sei sehr wahrscheinlich, hieß es. Der 51-Jährige dürfte den Liebhaber seiner Frau getötet und anschließend sich selbst das Leben genommen haben. Die Identitäten der Verstorbenen müssen noch offiziell geklärt werden. „Die Frau muss jetzt erst einmal zu sich kommen, bevor sie befragt werden kann“, erklärte Pupp abschließend. (rena/jazz)