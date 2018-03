Innsbruck – Ein Streit unter Afghanen endete am Freitagabend beim Südtiroler Platz in Innsbruck mit einer blutigen Messerstecherei. Wie die Polizei berichtet, waren vier afghanische Staatsbürger gegen 19 Uhr in Streit geraten. Dabei sollen drei Männer einen 21-Jährigen mit Schlägen traktiert haben. Die Auseinandersetzung verlagerte sich in die Brunecker Straße, wo der 21-Jährige schließlich ein Messer zückte und auf einen der Angreifer, einen 26-jährigen Landsmann, einstach.

Der verletzte Afghane wurde in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Die Polizei nahm den 21-Jährigen fest und beschlagnahmte sein Messer. Weitere Ermittlungen sind im Gang. (TT.com)