Kufstein – Aus dem Nichts ist am späten Samstagabend ein junger Tiroler (19) in Kufstein (Ortsteil Zell) brutal niedergeschlagen und ausgeraubt worden. Er trug bei dem Angriff schwere Kopfverletzungen davon und liegt noch in der Innsbrucker Klinik. Von den Tätern fehlt noch jede Spur, weshalb die Polizei Zeugen bittet, sich zu melden.

Mit einer Eisenstange oder einem Baseballschläger, so vermuten die Ermittler, schlug eine Gruppe von Unbekannten auf den 19-Jährigen ein. Als der junge Mann wehrlos und schwer verletzt am Boden lag, raubten sie ihm sein Handy und die Geldtasche. Eine sofortige Fahndung verlief bisher ohne Erfolg.

Zu dem gewaltsamen Angriff war es gegen 22.45 Uhr auf dem Parkplatz Ladestraße zwischen Bahnübergang und Q-West (Gelände Bahnhof Park & Ride) gekommen. Wer zu jener Zeit an besagtem Ort Beobachtungen gemacht hat, soll sich bei der Polizeiinspektion Kufstein unter der Nummer 059133/7210 melden. (TT.com)