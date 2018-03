Abbottabad – In Pakistan ist erneut ein Team von Impfberatern angegriffen worden. Zwei Mitglieder eines Teams von Kontrolleuren für Polio-Impfungen wurden in einer Stammesregion nahe der Grenze zu Afghanistan aus dem Hinterhalt erschossen, wie die örtlichen Behörden am Sonntag mitteilten. Der Angriff ereignete sich am Samstagabend im Bezirk Mohmand.

Das Team der örtlichen Gesundheitsbehörde sei auf dem Rückweg von einem Einsatz gewesen, als Unbekannte aus einem Versteck heraus auf ihr Fahrzeug geschossen hätten, sagte der Behördenvertreter Mahmood Aslam. Zwei Impfkontrolleure seien auf der Stelle tot gewesen. Ein Kollege und der Fahrer hätten unbeschadet fliehen können.

Hintergrund: Osama bin Laden

Zunächst bekannte sich niemand zu dem Angriff. In der Vergangenheit haben immer wieder radikale Islamisten Polio-Impfteams angegriffen. Dabei wurden seit Dezember 2012 mehr als hundert Menschen getötet.

Die Angriffe hatten begonnen, nachdem bekannt geworden war, dass der US-Geheimdienst CIA eine Impfkampagne vorgetäuscht hatte, um auf die Spur des Al-Kaida-Chefs Osama bin Laden zu kommen. Dieser wurde im Jahr 2011 von US-Spezialeinheiten in seinem Versteck im pakistanischen Abbottabad getötet.

Pakistan ist eines von zwei Staaten weltweit, in denen die Kinderlähmung (Polio) noch gehäuft auftritt. Seit einem Jahr sind aber keine neuen Fälle gemeldet worden. Das Land hofft daher, bald von der Liste der Staaten gestrichen zu werden, in denen Polio endemisch ist. (APA/AFP)