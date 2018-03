Kitzbühel – Vor einem Lokal in Kitzbühel ist es in der Nacht auf Samstag zu einer folgenschweren Auseinandersetzung gekommen. Zwei Männer waren gegen 3.20 Uhr in einen verbalen Streit geraten. Es dauerte nicht lange, da versetzte der eine dem anderen – einem 52 Jahre alten Einheimischen – mit den Händen einen heftigen Stoß gegen die Brust. Der 52-Jährige torkelte daraufhin rückwärts, verlor den Halt und schlug mit dem Hinterkopf auf dem Asphalt auf.

Erst wurde er im Krankenhaus St. Johann behandelt, am Sonntag dann musste er wegen seiner erheblichen Kopfverletzungen in die Klinik nach Innsbruck überstellt werden. Die Polizei in Kitzbühel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem noch unbekannten Täter. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 059133 / 7200 zu melden. (TT.com)