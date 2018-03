Syrakus, Neapel – Zwei Morde an jungen Müttern erschüttern derzeit Italien. In Syrakus hat ein Hilfsarbeiter am Wochenende gestanden, seine 20-jährige Lebensgefährtin erstochen und in einen Brunnen geworfen zu haben. Die junge Frau war Mutter zweier Kinder, mit ihrem mutmaßlichen Mörder hatte sie ein gemeinsames acht Monate altes Baby.

Die Carabinieri haben den Leichnam entdeckt, der Verdacht fiel schnell auf den Vater des jüngsten Kindes. Er hat ein Geständnis abgelegt.

Mutter vor Schule erschossen

Zwei Tage nach dem schweren Gewaltverbrechen wurde am Montag ein neuer Mord aus Italien gemeldet: Vor einer Grundschule ist eine junge Mutter erschossen worden. Die 31-Jährige wurde, so berichtet es die italienische Nachrichtenagentur Ansa, vor der Grundschule in Boccia al Mauro di Terzigno in Neapel von einem Mann erschossen, der anschließend flüchtete. Sie hatte zuvor ihre Kinder zur Schule gebracht. (TT.com)