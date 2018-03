Jackson – Eine 13-Jährige ist im US-Bundesstaat Mississippi von ihrem kleinen Bruder (9) erschossen worden. Die beiden hatten sich am Samstag um den Controller einer Spielkonsole gestritten. Als der Neunjährige nicht das bekam was er wollte, verließ er kurz das Zimmer, um eine Pistole zu holen. Dann richtete er die Schusswaffe auf seine Schwester und schoss ihr in den Hinterkopf.

Die 13-Jährige wurde noch in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag sie am Sonntagabend aber ihren schweren Verletzungen. Die Mutter der beiden war zum Zeitpunkt des Vorfalls in einem anderen Zimmer, wo sie mit ihren kleineren Kindern zu Mittag aß. Wem die Pistole gehörte und wie und warum der Bub Zugang zu ihr hatte, ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen.

Der Sheriff des Monroe County, Cecil Cantrell, sprach von einer Tragödie. Der Beamte ist sich nicht sicher, welche Konsequenzen die Tat nach sich zieht. „Er ist erst neun Jahre alt. Ich glaube nicht, dass er wusste, was er da tat. Ich nehme an, dass er das bei Videospielen oder im Fernsehen gesehen hat“, sagte er der Nachrichtenseite „Clarion Ledger“. (TT.com)