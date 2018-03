Innsbruck — Früh war eine heute 28-jährige Unterländerin mit Drogen in Berührung gekommen. Darunter befanden sich auch so gefährliche Suchtgifte wie LSD. Bereits wenig später hatte die junge Frau mit schizophrenen Störungen zu kämpfen.

Beim gestrigen Verfahren am Landesgericht um die Anstaltseinweisung der Frau erklärte Gerichtspsychiater Wolfgang Soukop jedoch, dass die ansonsten so häufig auftretende Folgewirkung bei der 28-Jährigen eher ein Zufall sei. So leide diese nämlich an einer hebephrenen Schizophrenie: „Dies ist eine besonders ungünstige Form der Erkrankung. Bei der Betroffenen geht dies einher mit einem frühen Defektzustand", erklärte der erfahrene Psychiater den Geschworenen. Diese waren jedoch nicht nur mit der Erkrankung der Frau, sondern auch mit einer von der Staatsanwaltschaft als Mordversuch qualifizierten Tat gegenüber deren Betreueri­n konfrontiert.

Diese hatte mit der Unterländerin im September eine Wanderung rund um den Hintersteiner See unternommen und war mit der Betreuten auf einen hoch gelegenen Steig oberhalb des Sees geraten. Nach einer Unstimmigkeit drohte ihr die 28-Jährige erst mit dem Umbringen. Wenig später folgte ein Stoß, durch den die Betreuerin in den Steilhang stürzte. Kurz vor dem Abgrund verhinderte ein zartes Bäumchen einen Absturz über 50 Meter.

Da sich bei der 28-Jährigen eine schuldbefreiende Geistes­erkrankung mit unregelmäßiger Medikamenteneinnahme paart, diagnostizierte Psychiater Soukop auf Gefährlichkeit. Die Geschworenen sahen es mit 8:0 der Stimmen ebenso und verfügten nicht rechtskräftig Anstaltseinweisung.

18 Monate Haft für Diebstähle in Hotels

Weitere 18 Monate geht es für einen Franzosen hinter Gitter. Er war im Dezember nächtens auf unerklärliche Weise für Diebstähle in ein Hotel in Ladis gelangt. Dumm nur, dass er dort überall gefilmt worden war. Einschlägigste Vorstrafen sprachen Bände. (fell)