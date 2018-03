Kirchberg – Es war tatsächlich Eifersucht, die zu einem blutigen Mord und einem Selbstmord im Tiroler Unterland geführt hat: Drei Tage nach dem tödlichen Beziehungsdrama in Kirchberg kann die Polizei mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass ein 51-jähriger Tiroler Freitagnacht seinen 63-jährigen Nebenbuhler in Kirchberg ermordet und anschließend Suizid in Oberndorf begangen hat. Das habe eine Obduktion der Opfer bestätigt, so die Polizei in einer Aussendung. Hinweise auf eine drittbeteiligte Person gibt es demnach nicht.

Bei der Ermordung des Opfers ging der Täter mit äußerster Brutalität vor schildert Walter Pupp, Leiter des Tiroler Landeskriminalamtes: „Er hat dem Opfer mit einem Hartgummi-Hammer mehrmals auf den Kopf gehämmert. Diese Verletzungen alleine wären schon lebensbedrohlich gewesen. Zusätzlich hat der Täter dem 63-Jährigen aber noch mit einem Küchenmesser mehrmals in den Hals gestochen.“ Das Messer ließ der 51-Jährige am Tatort zurück, mit dem Hammer machte er sich dann auf den Weg nach Oberndorf, wo er sich, wie berichtet, vor einen Zug warf.

Affäre als Auslöser

Die geschockte Ehefrau des 51-Jährigen konnte erst am Montag einvernommen werden. Nach dieser Einvernahme sind die Hintergründe für die grausame Tat weitgehend geklärt. Laut Pupp hatten sich das Ehepaar und der 63-Jährige mit seiner Frau vor Jahren kennen gelernt. Im Laufe der Zeit habe die 50-Jährige mit dem 63-Jährigen eine Affäre angefangen. Diese dürfte der 51-Jährige kurz vor der Tat entdeckt haben. Bei einem Streit am Freitagabend kündigte er seiner Frau an, sich umbringen zu wollen und verschwand aus dem gemeinsamen Zuhause. Die Frau alarmierte die Polizei, die den Anruf sehr ernst nahm und sofort eine Handypeilung unternahm.

Doch da war es bereits zu spät: Aus Oberndorf kam die Meldung, dass sich eine Person vor den Zug geworfen hätte. Wie sich nach der heutigen Obduktion herausstellte, war es der 51-Jährige.

Kurz nach der Schreckensmeldung rief die Frau erneut bei der Polizei an – diesmal, weil sie den 63-Jährigen nicht erreichen konnte. Auch hier forschte die Polizei sofort nach und machte schließlich in der Wohnung des Mannes eine grausige Entdeckung: Er lag blutüberströmt in seiner Küche am Boden. Die Einsatzkräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen. (rena/tom)