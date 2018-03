Hall – Seit Freitagmittag war in Hall eine Schülerin abgängig. Die 14-Jährige hatte um 14 Uhr ihre Unterkunft in einer Betreuungseinrichtung verlassen und wollte sich auf den Weg nach Innsbruck machen. Zum vereinbarten Zeitpunkt um 18.30 Uhr war sie jedoch nicht wieder zurück gekehrt. Die Polizei wandte sich mit einer Personenbeschreibung an die Bevölkerung und bat um Hinweise.

Nach der Veröffentlichung des Aufrufs tauchte das Mädchen laut Polizei am Montagabend wieder auf. Die 14-Jährige konnte von den Beamten in Wörgl aufgegriffen und wieder der Betreuungseinrichtung übergeben werden. (TT.com)