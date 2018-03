Hall – Seit Freitagmittag ist in Hall eine Schülerin abgängig. Die 14-Jährige verließ um 14 Uhr ihre Unterkunft in einer Betreuungseinrichtung und wollte sich auf den Weg nach Innsbruck machen. Zum vereinbarten Zeitpunkt um 18.30 Uhr kehrte sie jedoch nicht wieder zurück. Die Polizei wendet sich nun mit einer Personenbeschreibung an die Bevölkerung und bittet um Hinweise.

Das Mädchen ist 168 cm groß und schlank. Sie trägt schulterlange schwarze Haare, hat dunkelbraune Augen und ein rundes Gesicht sowie einen sehr hellen Hautteint. Bekleidet war die Tirolerin mit einer Jeansjacke und einem großen grauen Schal.

Hinweise nimmt die Polizei Hall entgegen unter der Nummer 059133 7110. (TT.com)