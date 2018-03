Innsbruck – Mehrere Einbrüche sind am Wochenende in Innsbruck verübt worden. Wie die Polizei berichtet, brach ein bisher unbekannter Täter in der Nacht auf Samstag um etwa 4.15 Uhr in ein Lebensmittelgeschäft ein. Er brach eine Handkassa auf und stahl Bargeld. Im Hinterzimmer eines weiteren Geschäftes versuchte der Täter, einen Tresor aufzubrechen. Das misslang dem Unbekannten jedoch. Dennoch entstand insgesamt ein Schaden in der Höhe eines mittleren dreistelligen Eurobetrages.

Ebenfalls am Wochenende, zwischen Samstag 13.30 Uhr und Montag 14.10 Uhr, brach ein unbekannter Täter in das Büro eines Sportvereines ein. Der Unbekannte durchsuchte das Büro und ließ einen Tresor mitgehen. In diesem befand sich Bargeld sowie mehrere Sportuhren. Der Schaden liegt hier in einem hohen vierstelligen Bereich. (TT.com)