Imst – Unter dem Vorwand eines vereinbarten Suchtgiftdeals lockten drei türkischstämmige Österreicher im Alter von 15 und 20 Jahren zwei Männer am Montagnachmittag in einen schlecht einsehbaren Bereich beim Bahnhof in Imst.

Statt der Drogen gab‘s dann Prügel: Die beiden Minderjährigen und ihr 20-jähriger Freund gingen mit Tritten und Fäusten auf das 22-jährige Opfer und einen vorerst unbekannten Mann los und raubten ihnen Bargeld. Während das unbekannte Opfer flüchten konnte, wurde der 22-Jährige weiter attackiert.

Als die Täter schließlich von ihm abließen und flüchteten, nahm er die Verfolgung auf. Plötzlich drehte sich der 20-Jährige um und bedrohte das Opfer mit einem Messer.

Nachdem der 22-Jährige den Zwischenfall bei der Polizei gemeldet hatte, wurde eine Fahndung eingeleitet. Die Polizei konnte den 20-Jährigen und einen 15-Jährigen festnehmen, der zweite 15-Jährige stelle sich später selbst. Das Messer, das Geld und Suchtgift wurden sichergestellt.

Der 22-Jährige wurde bei der Attacke verletzt und musste ins Krankenhaus Zams eingeliefert werden. Alle drei Täter werden auf freiem Fuß bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. (TT.com)