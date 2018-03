Innsbruck – Die Tiroler Polizei warnt vor einer aktuellen Betrugsmasche, bei der Kriminelle mittels Briefsendung oder telefonisch die Bezahlung für in Wirklichkeit nicht existierende Rechnungen fordern. Dabei geben sich die Täter als vermeintliche Inkassobüros, Rechtsanwälte oder Gerichtsmitarbeiter aus. In den aktuellen Fällen wurde behauptet, dass die Personen vor längerer Zeit an einem Gewinnspiel teilgenommen und den Vertrag nicht gekündigt hätten, oder dass die Forderung aufgrund eines gerichtlichen Inkassoverfahrens bestehe. Teilweise wurden laut Exekutive zuerst mehrere „Mahnschreiben“ per Post zugeschickt, in weiterer Folge die Person auch telefonisch kontaktiert. Dabei wurde versucht, durch drohende Formulierungen Druck zu erzeugen, um die Bezahlung von Bargeldbeträgen – meistens von mehreren Hundert Euro, in einem Fall von mehreren Tausend Euro – zu erreichen. In einigen Fällen wurden bei Telefonanrufen gefälschte Rufnummern mitgeschickt bzw. waren diese Nummern am Display des angerufenen Telefons sichtbar. Die Polizei rät: - Nicht bezahlen und überlegen, ob diese Anschuldigungen überhaupt stimmen können – z.B. Prüfung, ob tatsächlich Kontakt mit angegebenem Unternehmen / Gewinnspiel gegeben war. - Angegebene Kontaktdetails (Rufnummern, E-Mail-Adressen, Web-Seiten) prüfen – z.B. mittels Internet-Recherche. - Im Notfall Polizei zu Rate ziehen / Anzeige erstatten.