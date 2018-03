St. Anton am Arlberg – Ein 25-jähriger Brite ist am Montagabend in St. Anton am Arlberg besonders in Rage gewesen. Der Mann soll während einer gegenseitigen Schubserei in einem Lokal einem 20-jährigen Österreicher ins Gesicht geschlagen haben. Dadurch verletzte sich der Österreicher.

Die Identität des stark betrunkenen Mannes konnte vor Ort nicht geklärt werden, berichtet die Polizei. Daraufhin wurde der Brite abgeführt. Beim Einsteigen in das Polizeiauto schlug der 25-Jährige wild um sich und versetzte einem Beamten einen Schlag gegen den Kopf.

Die Polizisten fixierten den Tobenden daraufhin und brachten ihn zur zuständigen Dienststelle. Nach der Klärung der Identität und nachdem der Mann sich beruhigt hatte wurde die Festnahme wieder aufgehoben. Ein Polizist wurde leicht verletzt. (TT.com)